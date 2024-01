Wohin geht es nun, Kelyniam Global?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kelyniam Global liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Kelyniam Global weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass sich der Kurs der Aktie um -25 Prozent über dem GD200-Wert von 0,08 USD befindet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50-Wert von 0,07 USD führt ebenfalls zu einer Abweichung von -14,29 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen.

Das Anleger-Sentiment für Kelyniam Global ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine Bewertung als "Neutral" für die Analyse des Anleger-Sentiments.