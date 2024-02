Wohin geht es nun, Jungheinrich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich liegt bei 12,16, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig ist und erhält daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jungheinrich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird Jungheinrich in dieser Hinsicht als schlecht bewertet.

Aus technischer Sicht ist die Aktie derzeit -4,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -0,56 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jungheinrich-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Jungheinrich daher in diesem Punkt unserer Analyse eine schlechte Bewertung.