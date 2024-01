Wohin geht es nun, Jimoto Holdings?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Jimoto im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jimoto. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jimoto-Aktie liegt bei 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI (54,92) keine überkaufte oder -verkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Jimoto eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jimoto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 432,14 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 552 JPY liegt (+27,74 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (521,66 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,82 Prozent Abweichung), wodurch die Jimoto-Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Jimoto-Aktie basierend auf der Analyse des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.