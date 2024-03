Wohin geht es nun, Jiaozuo Wan Fang Aluminum Manufacturing?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing angesprochen. Daher erhält die Aktie für diese Auswertung die Einstufung "Gut". Diese Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden fünf konkret berechnete Signale (5 "Schlecht", 0 "Gut") berücksichtigt, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit ergibt sich die Schlussfolgerung, dass Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing in Bezug auf die Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing investieren, können bei einer Dividendenrendite von 1,24 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 0,8 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens nur leicht niedriger aus, was zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing eine Performance von -9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" sind im Durchschnitt um -23,57 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +14,57 Prozent im Branchenvergleich für Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,57 Prozent im letzten Jahr. Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing lag 14,57 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang ergab sich für die Aktie von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing in den letzten Monaten folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, entsprach der üblichen Aktivität im Netz. Daher erhält Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ist Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing somit ein "Neutral"-Wert.