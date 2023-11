Wohin geht es nun, Jiangshu Zhongli?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt das KGV von Jiangsu Zhongli mit einem Wert von 21,12 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Themen im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Sentiment bewertet.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Jiangsu Zhongli im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,85 Prozent erzielt, was 31,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Jiangsu Zhongli liegt bei 80,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie aktuell überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Jiangsu Zhongli aufgrund verschiedener Kriterien wie KGV, Anleger-Sentiment, Branchenvergleich und Relative Strength Index als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wird. Dies sind wichtige Aspekte, die Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten.