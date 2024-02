Wohin geht es nun, Japan Food?

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Die japanische Restaurantkette Japan Foods wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,88 % bewertet, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,12 % liegt. Die Differenz beträgt 0,76 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Japan Foods-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,39 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,285 SGD, was einem Unterschied von -26,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt schlechten Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Japan Foods-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft gilt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine schlechte Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Japan Foods, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.