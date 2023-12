Wohin geht es nun, J W Mays?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Jw Mays bei 100, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56 für Jw Mays. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Jw Mays in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Jw Mays. Somit bekommt die Aktie dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Jw Mays-Aktie beträgt 45,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 42,01 USD liegt, was einer Abweichung von -7,71 Prozent entspricht. Somit erhält Jw Mays eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 44,23 USD eine Abweichung von -5,02 Prozent auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Jw Mays-Aktie führt. In Summe wird Jw Mays auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jw Mays. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.