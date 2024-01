Wohin geht es nun, Internet Initiative Japan?

Weitere Suchergebnisse zu "Internet Initiative Japan":

Die Aktie der Internet Initiative Japan hat in den letzten Wochen eine interessante Entwicklung durchgemacht. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um 9,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Im Gegensatz dazu zeigt die Einschätzung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -68,68 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Telekommunikationsdienstesektor hat die Internet Initiative Japan im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,62 Prozent erzielt, was 20,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 5,09 Prozent, und die Internet Initiative Japan liegt aktuell 13,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung der Internet Initiative Japan. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert haben zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung geführt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Internet Initiative Japan liegt bei 38,89, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.