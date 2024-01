Wohin geht es nun, Innovate?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innovate-Aktie beträgt derzeit 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,9, was darauf hindeutet, dass Innovate weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI für Innovate daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Innovate-Aktie beträgt derzeit 1,76 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,16 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Innovate auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Innovate wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen, während an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positve Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, weshalb die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien wichtige Indikatoren sind. Bei Innovate wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Schlecht" abgeleitet.