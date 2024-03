Wohin geht es nun, Imperial Brands?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Imperial Brands: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Das britische Unternehmen Imperial Brands bietet seinen Aktionären eine Dividendenrendite von 7,9 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Tabaksektor (3,77 %) als überdurchschnittlich hoch zu bewerten ist. Die Differenz von 4,13 Prozentpunkten macht die Aktie zu einer attraktiven Option für Dividendeninvestoren und führt zu einer allgemeinen Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Imperial Brands bei 1790,4 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1697,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,19 % zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 1850,76 GBP um -8,28 % unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung, wie sie sich in den Diskussionen auf sozialen Medien widerspiegelt, zeigt gemischte Signale. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen. Infolgedessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem zwei Handelssignale identifiziert, von denen 2 als gut und 0 als schlecht eingestuft wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -4,24 % im vergangenen Jahr, was 6,79 % unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor (2,56 %) liegt. Im Vergleich zur Tabakbranche, in der die durchschnittliche jährliche Rendite bei -4,2 % liegt, weist Imperial Brands aktuell eine Rendite von -4,24 % auf, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Imperial Brands, mit einer attraktiven Dividendenrendite, einer negativen technischen Analyse und einer neutralen Anlegerstimmung. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.