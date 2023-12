Wohin geht es nun, Image Systems AB?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Image-Aktie liegt aktuell bei 48,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, bewegt sich der RSI für die Image-Aktie bei 64, was ebenfalls als Anzeichen für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Image-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zur Image-Aktie ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Image-Aktie aktuell bei 1,31 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 0,968 SEK liegt. Dies bedeutet einen Abstand von -26,11 Prozent und die Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,02 SEK erreicht, was einer Differenz von -5,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die längere Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Image-Aktie.