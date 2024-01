Wohin geht es nun, IPE?

Die Ipe-Aktie schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,34 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 50 im neutralen Bereich und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ipe liegt derzeit bei 56,29, was 19 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 47. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird der Aktie eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung zugeordnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.