Wohin geht es nun, Holobeam?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Fall von Holobeam betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet haben wir festgestellt, dass die Diskussionen über Holobeam langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" bewertet werden. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral waren und die Themen in den letzten Tagen hauptsächlich neutral waren. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,48 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Holobeam daher in unserer Analyse als "Neutral" bewertet.