Wohin geht es nun, Hollyland Electronics?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Hollyland China Electronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt wird Hollyland China Electronics in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 76,44 und ist damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, was zu einem geringeren Ertrag von 1,31 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hollyland China Electronics diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Hollyland China Electronics somit eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, aber eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.