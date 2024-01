Wohin geht es nun, Henan Yuneng?

Weitere Suchergebnisse zu "Sunstone Hotel":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Yuneng liegt bei 354, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Stromversorger-Branche einem durchschnittlichen Niveau entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 54,95 signalisiert, dass die Henan Yuneng-Aktie auf dieser Basis als "Neutral" einzustufen ist.

In den sozialen Medien wurde Henan Yuneng in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv bewertet, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Henan Yuneng-Aktie aktuell als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 4,62 CNH, während der Kurs der Aktie mit 4,42 CNH um -4,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,28 Prozent und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt wird die Henan Yuneng-Aktie daher in allen analysierten Bereichen als "Neutral" bewertet.