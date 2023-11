Wohin geht es nun, Heidelberg Materials ?

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergab eine neutrale Bewertung für die Aktie von Heidelberg Materials. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und es gab keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung. Die Redaktion schließt daraus auf eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Heidelberg Materials zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 81,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,62 und zeigt eine neutrale Position. Insgesamt wird Heidelberg Materials daher als schlecht bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials liegt bei 7,52, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" eine deutliche Unterbewertung signalisiert. Dadurch wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als gut bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Baumaterialien" hat Heidelberg Materials in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 76,4 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind die Aktien dieser Branche um 7,59 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Heidelberg Materials eine Outperformance von 68,81 Prozent erzielt hat. Infolgedessen wird die Aktie in dieser Kategorie als gut bewertet.