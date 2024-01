Wohin geht es nun, Hauppauge Digital?

Die Aktie von Hauppauge Digital wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei normal, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer schlechten Bewertung führte. Insgesamt wurde die Aktie als "schlecht" bewertet.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Einschätzung. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren neutral und es wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wurde die Aktie auch hier als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hauppauge Digital liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 0 eine überverkaufte Situation an, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Hauppauge Digital mit einem Abstand von +1 Prozent vom GD200 als neutral eingestuft. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +1 Prozent ein neutrales Signal. Somit wird der Kurs der Hauppauge Digital-Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Hauppauge Digital-Aktie hinsichtlich ihres Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.