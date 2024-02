Wohin geht es nun, HP?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI für Hp beträgt derzeit 86,86 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hp momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,46, was bedeutet, dass Hp hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Hp aufgrund des RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hp. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde jedoch festgestellt, dass über Hp mehr diskutiert wurde als normal, und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Hp im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Hp damit 571,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -4,7 Prozent, wobei Hp aktuell 14,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Unsere Analysten haben sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch Handelssignale betrachtet. Die Kommentare und Befunde zu Hp waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (4 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Hp hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.