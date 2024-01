Wohin geht es nun, HHG Capital?

Die technische Analyse der Capital-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,95 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,05 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,91 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 11,24 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für die Aktie festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die Anleger-Stimmung bei Capital in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Capital zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,73 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (57,01 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält die Capital-Aktie also mehrere "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen, basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI.