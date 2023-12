Wohin geht es nun, Great Western Exploration?

Die technische Analyse der Great Western Exploration-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch mit 0,027 AUD deutlich darunter, was einer Abweichung von -32,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,04 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter (-32,5 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auf beiden Basiswerten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Great Western Exploration liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Great Western Exploration zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Great Western Exploration zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über die Aktie weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Great Western Exploration-Aktie eine eher negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.