Wohin geht es nun, Grand Power Logistics Ltd?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in Bezug auf das Unternehmen Grand Power Logistics gab es keine Diskussion über positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Grand Power Logistics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 36,21 und der RSI25 beträgt 40,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Grand Power Logistics. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien blieb unverändert. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Grand Power Logistics bei 0,21 HKD verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,218 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von +3,81 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,2 HKD, was einer Differenz von +9 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.