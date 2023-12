Wohin geht es nun, Gitlab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Gitlab betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 9,24 Punkte, was bedeutet, dass Gitlab momentan als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,46 im überverkauften Bereich. Insgesamt wird die Aktie somit für den RSI mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Gitlab in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Gitlab insgesamt 15 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 10 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die jüngsten Bewertungen fallen mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" durchschnittlich positiv aus. Allerdings zeigt die Durchschnittsprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -10,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Gitlab in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Gitlab mit 61,56 USD derzeit +29,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auch die Distanz zum GD200 von +41,42 Prozent führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume, daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.