Wohin geht es nun, Geberit ADR?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Geberit derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 477,96 CHF, während der Aktienkurs bei 499,2 CHF liegt, was einer Abweichung von +4,44 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 510,74 CHF, was einer Abweichung von -2,26 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Geberit-Aktie eine Rendite von 26,88 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von -0,65 Prozent, wobei Geberit mit 27,54 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Geberit-Aktie ebenfalls als Neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 44,35 und der RSI25 liegt bei 59,07, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Geberit-Aktie eine Rendite von 2,64 % erzielt werden, was 0,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.