Wohin geht es nun, Fujian Kuncai Material?

Der Aktienkurs des Unternehmens Fujian Kuncai Material hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite damit 2,67 Prozent über dem Durchschnitt (-21,33 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -21,33 Prozent, und Fujian Kuncai Material liegt aktuell 2,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Fujian Kuncai Material mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 308,74 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Die Branche "Chemikalien" hat einen Wert von 0. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Fujian Kuncai Material liegt derzeit bei 77,19, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Fujian Kuncai Material. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung insgesamt eine Einstufung von "Gut".