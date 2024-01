Wohin geht es nun, Fujian Expressway Development?

Die technische Analyse der Fujian Expressway Development zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,27 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von +2,83 Prozent zum GD200 und wird daher als "neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3,22 CNH, was einen Abstand von +1,55 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Fujian Expressway Development mit 11,77 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", die bei -1,28 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fujian Expressway Development überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Allerdings zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "schlechte" Signale im Vordergrund standen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fujian Expressway Development als neutral einzustufen ist, mit einem RSI7-Wert von 20,69 und einem RSI25-Wert von 49,21. Insgesamt ergibt sich daher ein "gutes" Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.