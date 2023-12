Wohin geht es nun, FuelCell Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Fuelcell Energy Aktie wird anhand technischer Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 1,56 USD liegt 27,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, bei -17,89 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, gibt es in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Updates zu Fuelcell Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Fuelcell Energy festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Fuelcell Energy von privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Diese Informationen basieren auf verschiedenen Analysemethoden und ermöglichen eine umfassende Bewertung der Fuelcell Energy Aktie.