Wohin geht es nun, Fresenius SE?

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Aktien. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 27,02 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 28,07 EUR auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +3,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,05 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem Durchschnitt eine Abweichung von +3,77 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fresenius &-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Aktienbewertung. Zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu Fresenius & veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen Studien, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse der Sentiment- und Buzz-Entwicklung in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei Fresenius & in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Fresenius & mit einer Rendite von 13,77 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche ist die Performance von Fresenius & mit 21,61 Prozent deutlich besser. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

