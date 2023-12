Wohin geht es nun, Flight Centre?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Flight Centre Travel beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 24,69 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für Auf- oder Abwärtstrends betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Flight Centre Travel beträgt 19,97 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,92 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt "Neutral"-Rating für Flight Centre Travel. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist eher neutral, wobei in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Flight Centre Travel daher mit einem "Schlecht"-Rating für die Anleger-Stimmung bewertet.

