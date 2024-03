Wohin geht es nun, First Mid Illinois Bancshares?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der First Mid Bancshares-Aktie beträgt derzeit 8,7 und liegt damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 für Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 52,79 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für First Mid Bancshares führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,25 USD für die Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,04 USD, was einem Unterschied von +2,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 2,73 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken zu einem geringeren Ertrag von 136,2 Prozentpunkten führt. Dies resultiert in einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.