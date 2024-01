Wohin geht es nun, Farmland?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. In Bezug auf Farmland Partners Inc wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Farmland Partners Inc-Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Farmland Partners Inc somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. In Bezug auf Farmland Partners Inc haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Von Analysten wird die Farmland Partners Inc-Aktie derzeit insgesamt positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 9,43 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In technischer Hinsicht ist die Aktie derzeit -1,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Insgesamt wird Farmland Partners Inc in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse als insgesamt "Neutral" bewertet.