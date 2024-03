Capita Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Sentiment und der Buzz um die Capita-Aktie zeigen sich über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie verzeichnet eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Capita in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capita-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,52 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,15 GBP weicht somit um -35,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (17,9 GBP) weist mit einem letzten Schlusskurs von -26,54 Prozent ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Capita-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capita bei 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 63,1) unter dem Durchschnitt liegt. Somit ist Capita aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Capita-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 83, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Capita damit ein "Schlecht"-Rating.