Wohin geht es nun, Expert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Expert diskutiert. Diese Diskussionen waren weder besonders positiv noch negativ. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen weder besonders positiv noch negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Auswertung der Veränderung der Stimmung und der Intensität der Diskussionen zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen waren im letzten Monat auch nicht besonders intensiv. Daher erhält die Aktie von Expert auch in diesem Bereich ein "neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird Expert als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,96, während das Branchen-KGV bei 42,55 liegt. Dies führt zu einer "gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Expert eine Performance von 13,5 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -7,41 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +20,92 Prozent für Expert entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Expert um 26,43 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.