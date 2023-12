Wohin geht es nun, Evergy?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Aktie der Evergy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 0 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Evergy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 60,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,13 Prozent bedeutet. Dies wird als positive Bewertung angesehen.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls als negativ bewertet wird.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evergy bei 15,09, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und wird als positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien angesehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Evergy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 5 negative Signale herausgefiltert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.