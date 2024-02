Wohin geht es nun, Ever Harvest?

Der Relative Strength Index (RSI) der Ever Harvest liegt bei 57,89, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dies ergibt eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ever Harvest im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Marine eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 7,89 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 7,89 % ist. Somit wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ever Harvest beträgt derzeit 11,65, was 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Ever Harvest, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.