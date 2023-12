Wohin geht es nun, Evaxion Biotech AS?

Die Evaxion Biotech A- Aktie wird von Anlegern positiv bewertet, was auf Diskussionen in sozialen Medien zurückzuführen ist. Das Stimmungsbarometer zeigt eine insgesamt positive Richtung. Auch Analysten sind langfristig optimistisch und geben der Aktie eine gute Bewertung. Von insgesamt 2 Bewertungen sind 2 positiv und 0 neutral oder schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 9 USD, was auf eine potenzielle Performance von 1167,61 Prozent hinweist.

Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch weniger positive Ergebnisse. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung nach unten auf. Daher erhält die Aktie auch hier eine schlechte Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Evaxion Biotech A- haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Zusammenfassend erhält die Evaxion Biotech A- Aktie gute Bewertungen von Anlegern und Analysten, während die technische Analyse und das Sentiment eine schlechtere Bewertung zeigen. Das Gesamtrating für die Aktie lautet daher neutral.