Wohin geht es nun, Equinor ASA?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu seiner Zeit. In Bezug auf die Equinor Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Equinor Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Equinor Asa-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Equinor Asa diskutiert. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen geäußert. Allerdings gab es auch vermehrt negative Themen, die die Diskussionen bestimmten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Equinor Asa liegt derzeit bei 4,13 Prozent, was 23,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Equinor Asa mit einem Wert von 5,21 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die durchschnittlich mit 26,01 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.