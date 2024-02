Wohin geht es nun, Envitec Biogas?

Die Envitec Biogas-Aktie wird derzeit mit einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 40,45 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27 EUR liegt, was einer Abweichung von -33,25 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 35,6 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -24,16 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für die Envitec Biogas-Aktie.

Ein Blick auf den Branchenvergleich Aktienkurs zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,8 Prozent erzielt hat, was 74,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 34,72 Prozent, und Envitec Biogas liegt aktuell 74,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Envitec Biogas-Aktie hat einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 66,88 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt erhält die Aktie von Envitec Biogas basierend auf den verschiedenen Indikatoren ein "Schlecht"-Rating auf trendfolgender Basis und ein "Neutral"-Rating auf langfristiger Stimmungsbasis.