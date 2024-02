Wohin geht es nun, Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1?

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Entergy New Orleans derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,21 USD, während der Aktienkurs bei 23,8 USD liegt, was einer Abweichung von +2,54 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 23,25 USD, was einer Abweichung von +2,37 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie auch für diesen Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Entergy New Orleans. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird das Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Entergy New Orleans veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Entergy New Orleans ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 59,04, während der RSI25-Wert 39,06 beträgt, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.