Getinge Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Getinge-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Getinge basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien sind wichtige Indikatoren, um die langfristige Entwicklung einzuschätzen. Bei Getinge wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beiträge festgestellt, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz, was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die langfristige Stimmungsbild ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Getinge-Aktie um +4 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +7,25 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen über die Aktie von Getinge veröffentlicht wurden, und die Diskussionen in den sozialen Medien sich vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigten. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".