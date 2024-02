Wohin geht es nun, Elisa?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Elisa gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Elisa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite von Elisa bei -12,47 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Elisa mit 6,98 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält Elisa in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Elisa eine Dividendenrendite von 5,05 % aus, was 1,15 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,21 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.