Wohin geht es nun, EcoGreen?

Der Aktienkurs von Ecogreen wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 3,83 Prozent unterboten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Auch in der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Ecogreen mit 0,87 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten.

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Aktienbewertung. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral". Die Aktie von Ecogreen stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Aufgrund dessen erhält die Ecogreen-Aktie ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecogreen bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche unter dem Durchschnitt (KGV von 43,32) liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass Ecogreen unterbewertet ist und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.