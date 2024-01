Wohin geht es nun, East China Engineering Science?

Derzeit schüttet East China Engineering Science And leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Mit einer Dividendenrendite von 1,15 % im Vergleich zu 1,48 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber East China Engineering Science And in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion, während negative Diskussionen praktisch nicht vorhanden waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält East China Engineering Science And daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East China Engineering Science And liegt mit einem Wert von 18,12 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Insgesamt erhält die Aktie daher auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird die East China Engineering Science And auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der Wert verläuft -6,94 Prozent über dem GD200 und -1,97 Prozent unter dem GD50. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".