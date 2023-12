Wohin geht es nun, EDP Renov?eis S.A.?

Weitere Suchergebnisse zu "EDP":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkauf-Situation deutet auf mögliche Kursrückgänge hin, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Edp Renovaveis ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 31,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass Edp Renovaveis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,11 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Edp Renovaveis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,68 EUR. Der letzte Schlusskurs von 18,52 EUR weicht somit um +4,75 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 16,27 EUR, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+13,83 Prozent), ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung für die Edp Renovaveis-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um Edp Renovaveis zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Tage zeigen, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Edp Renovaveis eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Edp Renovaveis in den verschiedenen Bewertungskategorien eine "Neutral"- oder "Gut"-Einstufung, was auf eine solide, aber nicht übermäßig positive Entwicklung hinweist.