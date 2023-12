Wohin geht es nun, Dyne Therapeutics Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Dyne Therapeutics bei 46,46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Betrachtungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Dyne Therapeutics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Dyne Therapeutics veröffentlicht. Obwohl es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen gab, wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 3 Mal eine positive Einschätzung, 0 Mal eine neutrale und 0 Mal eine negative Bewertung für Dyne Therapeutics vorgenommen wurde. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, aber der aktuelle Kurs von 11,82 USD wird von den Analysten positiv bewertet, da sie eine Entwicklung von 145,35 Prozent und ein mittleres Kursziel von 29 USD erwarten. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung "Gut" durch institutionelle Analysten.