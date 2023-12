Wohin geht es nun, Dynagas Lng Partners Lp - 9% Prf Perpetual Usd 25 -r A?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In den letzten vier Wochen haben sich keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Dynagas Lng in den sozialen Medien gezeigt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens fällt im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" schlecht aus, da niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausgeschüttet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynagas Lng-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,68 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,78 USD weicht um +3,73 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Underperformance von 12,81 Prozent für Dynagas Lng im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 19,51 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Performance der Aktie deutlich darunter.

Insgesamt führen die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer schlechten Bewertung der Dynagas Lng-Aktie.