Wohin geht es nun, Dyna-Mac?

Die technische Analyse der Dyna-mac-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,33 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,3 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,09 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0,3 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Branche hat die Dyna-mac-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 63,12 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche beträgt 8,11 Prozent, wobei Dyna-mac mit 55,01 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dyna-mac-Aktie liegt bei 81,82, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,03 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird festgestellt, dass die Diskussionsintensität über Dyna-mac langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.