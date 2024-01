Wohin geht es nun, Dufry?

Die Avolta-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 2,39 Prozent, was 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Avolta-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,13 Prozent erzielt, was 3,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -2,76 Prozent, und Avolta liegt aktuell 0,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Avolta eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Avolta daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.