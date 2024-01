Wohin geht es nun, Duckhorn Portfolio?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für die Duckhorn Portfolio liegt bei 69,49, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 58,78 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 Analystenbewertungen für die Duckhorn Portfolio-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "gut", 2 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt ein Gesamtrating von "gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Duckhorn Portfolio. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 15,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 64,16 Prozent entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich eine "gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Duckhorn Portfolio-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Bereich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.