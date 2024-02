Wohin geht es nun, DubberLtd?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Die Bewertung einer Aktie mithilfe der technischen Analyse ist ein wichtiges Instrument für Anleger, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Betrachten wir die Dubber-Aktie aus diesem Blickwinkel. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dubber-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,16 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,215 AUD liegt, was einem Unterschied von +34,38 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs von 0,16 AUD deutlich darüber (+34,38 Prozent), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Dubber-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dubber-Aktie hat einen Wert von 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (35) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammengefasst ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dubber.

Die Anleger-Stimmung bei Dubber in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Dubber-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren.

