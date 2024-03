Wohin geht es nun, Deutz AG?

Die Deutz AG bietet ihren Aktionären derzeit eine Dividendenrendite von 2,74 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche erhält die Deutz AG-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutz AG-Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 4,76 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,675 EUR liegt also deutlich darüber, mit einer Abweichung von +19,22 Prozent. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,29 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,28 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Deutz AG-Aktie ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutz AG-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 53, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 46,19 liegt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Industrie-Sektor weist die Deutz AG mit einer Rendite von 14,3 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf, als der Sektor-Durchschnitt von 6,15 Prozent. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deutz AG-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite eine "Neutral"-Bewertung erhält, während sie in der technischen Analyse und im Branchenvergleich ein "Gut"-Rating aufweist. Die Analyse des Relative Strength Index führt zu einem "Neutral"-Rating.